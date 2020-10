RASSEGNA STAMPA. Emergenza covid, 13 nuovi contagi

Oggi, sabato 10 ottobre, auguri a Daniele. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: firmaiolo (nel gergo delle caserme definizione ostile di chi, firmando, si impegna a un prolungamento del periodo di ferma; tutto ciò quando esistevano i militari di leva contrapposti a quelli in carriera). Proverbi: “Ottobre piovoso, campo proseroso”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Tredici nuovi contagi e classe del Da Vigo in quarantena”; “Scuole, lavori anticovid agli imnpianti aerazione”; “Sopralluogo del sindaco al liceo, gli studenti sono responsabili”; “Movida in tutta la riviera, complicato far rispettare le regole”; “C’è l’obbligo dei dispositivi, lo sappiamo bene”; “Metta la mascherina e lo facia davanti a noi”.

Sestri Levante: pensionamenti a diabetologia, lettera ad Asl e Alisa. Sestri Levante: grande festa all’Ariston per il sestrese Minoli. Sestri Levante: orienteering nel centro storico. Sestri Levante: le celebrazioni della Madonna del Soccorso. Sestri Levante: morta Maria Angela Milanta. Cogorno: appiccava il fuoco, denunciato piromane. Chiavari: colombiano residente in città si schianta in lgalleria e muore. Chiavari: palestra, danno strutturale, dopo il crollo la chiusura. Chiavari: addio ma Montagni. Chiavari: l’addio a Anna Marchese,

Rapallo: auto a fuoco.

Rezzoaglio: strada sempre chiusa per frana.