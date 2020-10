Pioggia e vento causano sempre più spesso il crollo di alberi e richiedono operazioni preventive per evitare che la loro caduta delle piante provochi danni. Con due determine il Comune di Leivi ha assegnato alla ditta “Bte di Daniele Desole e Luca Albini” il taglio di alberi in via Selaschi e all’imnporesa artigiana Solari il taglio di cinque piante in via Mimosa. La spesa complessiva è di oltre 2.500 euro.