Le ricette di Renzo Bagnasco: tomaxelle

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Tomaxelle ovvero involtini di vitello

Ingredienti: 8 fettine sottili di vitello da 1 etto l’una tali da poterne ricavare involtini, ½ litro di brodo, 1 noce di burro, 1 manciata di funghi secchi da rinvenire, maggiorana, prezzemolo, poco superconcentrato di pomodoro, 2 uova, farina bianca, un po’ di sugo di carne, 50 gr di mortadella, 1 hg di magro di vitello, i cucchiaio di pinoli, sugo di pomodoro, mollica, vino bianco secco, grana, aglio, mix di spezie, maizena, pepe e sale.

Esecuzione: scottare il magro di vitello e tagliarlo a tocchetti, ammollare la mollica nel brodo, strizzare e tagliare grossolanamente i funghi; frullarne la metà con la vitella, la mortadella, la mollica ben strizzata, abbondante maggiorana, 2 spicchi d’aglio, i pinoli, abbondante grana, uova, spezie e sale. Battere le fettine per allargarle il più possibile e porvi al centro un po’ dell’impasto, arrotolare e legare con il refe, rosolare il tutto a fuoco vivo con burro e pepe, spruzzare con il vino e, ad evaporazione ottenuta, unirvi il sugo, i funghi e il superconcentrato diluito in un po’ di brodo e cuocere per 15’. Se troppo liquido solidificarlo spolverandovi un po’ di maizena e finire di cuocere a fuoco lento, e, liberate dal refe, servirle intrise con proprio sugo di cottura filtrato.

Legano bene con il purè di patate; il nome ha origini latine: ‘tomaculum’ sorta di salsicciotto.

Nelle cuciniere antiche vengono classificate fra i “piatti di recupero”. Si vuole che quando, nell’assedio a cui Genova napoleonica affamata fu sottoposta nel 1800 dagli austro-ungarici, servissero le stesse ad alcuni Ufficiali francesi che le gradirono moltissimo rappresentando per loro un cibo insolito. In genere le massaie le preparavano utilizzando gli avanzi del pranzo del giorno prima: da li la loro classificazione e la inusuale presenza di molti ‘sapori’.