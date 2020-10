Camogli: Madonna dei “gotti”, la benedizione

Come molte altre manifestazioni, anche quella legata alla Madonna di Nostra Signora delle Grazie, chiamata da tutti Madonna dei “gotti”, che si svolge a Camogli in questo periodo, è stata penalizzata dal covid-19. Tanto più perché si svolge in uno stretto caruggio dove è posta l’edicola della Madonna. Tuttavia è stata ricordata con la benedizione impartita da dom Francesco, benedettino olivetano del monastero di San Prospero. Presenti il sindaco Francesco Olivari; il comandante dei carabinieri Matteo Torri; Marcello Mastore comandante della Capitaneria di porto; Maurizio Chiarenza, in rappresentanza della polizia municipale; per l’Associazione San Fortunato, che solitamente organizza la festa, il presidente Alessandro Ligorati con Viero Boldrini; Luciana Sirolla, presidente di Ascom; Lorenzo Ghisoli, presidente della Croce Verde; Gianfranco Merello del Gruppo “U Dragün”.