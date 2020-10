Domani pomeriggio Camogli rispetterà la tradizione celebrando la Madonna delle Grazie, popolarmente chiamata “Madonna dei gotti”. Poiché l’edicola della Madonna si trova in uno stretto caruggio, per evitare assembramenti la benedizione avverrà in presenza di alcune autorità cittadine e di alcuni rappresentanti di associazioni.

(foto di Consuelo Pallavicini)