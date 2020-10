Avegno: “Senza gas da 48 ore e non sanno dove è il guasto”

Da Furio Noceto riceviamo e pubblichiamo

Siete già stati informati della incresciosa situazione che ha colpito il circondario abitativo di Avegno.

Gli abitanti sono senza gas da 48 ore, e sono stati senza acqua per 16 ore.

In questa gravosa e nello stesso ridicola situazione, operai che dopo 36 ore rispondono che non sanno dove è il guasto, penso alle persone anziane, sole che non hanno la possibilità per più di 48 ore di scaldarsi e mangiare un pasto caldo.

Siamo nel 2020 e nonostante i guasti acqua, gas e luce si ripropongono una tantum, nessuno provvede a migliorare un sistema probabilmente vetusto.

Basti pensare che per la circolazione idrica, in caso di guasto elettrico alle pompe, deve partire un operaio e recarsi personalmente a riattivare l’interruttore.

Se esiste un comune, se esiste un sindaco, se esistono degli assessori, perché a questo punto dubito della loro esistenza, è il momento che si attivino per migliorare e prevenire futuri disagi alla popolazione, chi abita Avegno e dintorni chiede solo di potersi fare una doccia calda al mattino, e mangiare un pasto caldo nella propria abitazione.