Avegno: “Perché abbiamo detto no al bilancio comunale”

Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, Gruppo Consigliare “AttivaAvegno” e da Gianfranco Picasso, Gruppo Consigliare “Tradizioni e territorio” riceviamo e pubblichiamo

Riteniamo doveroso informare la cittadinanza di Avegno che il Sindaco Franco Agostino Canevello e la sua maggioranza, nel Consiglio Comunale del 30 settembre hanno così deliberato:

– Riapprovazione del bilancio 2019 con un disavanzo di 181.000 Euro ( è dal 2017 che il Comune chiude con un bilancio negativo di importo sempre maggiore)

– Aumento per l’anno 2020 e successivi delle aliquote Irpef (portata al massimo possibile), Imu (+ 4 per mille) e Tari. Si ricorda che a differenza dei Comuni del comprensorio, ad Avegno non sono state prorogate le scadenze dei versamenti

– Approvazione del bilancio di previsione che non prevede aumenti di servizi ma prevede investimenti in opere pubbliche mediante trasferimenti di fondi regionali o statali, ma nessuna indicazione di qualsivoglia importo per il prossimo triennio sia per il completamento della nuova sala polivalente, (che doveva essere in uso al Comune entro dicembre 2018), che della riqualificazione dell’ex asilo di Testana.

Noi abbiamo votato contro affermando con decisione che:

– Non debba ricadere sui cittadini il ripetuto disavanzo causato dalla palese incapacità gestionale della cosa pubblica dimostrata dal Sindaco e dalla sua maggioranza

In definitiva è un obbligo morale il non aumentare le difficoltà economiche delle famiglie, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, e promuovere un piano di azione coordinato di razionalizzazione delle risorse e di tagli agli sprechi, e attenzione alle reali esigenze dei cittadini.