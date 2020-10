Avegno: “Oltre 50 ore senza gas; nessuna spiegazione”

Da Furio Noceto riceviamo e pubblichiamo (alle 14.15 l’operatore del numero verde 800010020 assicura che la riparazione è stata effettuata e che sono in corso le verifiche utenza per utenza. La rottura casuale delle tubazioni in via Govi, era stata confermata ieri dall’assessore Hugo Santoro. Non è dato sapere come verrà risarcito il danno agli utenti)

Superate abbondantemente le 50 ore senza gas nei dintorni di Avegno, con un fastidioso silenzio da parte delle menti pensanti del Comune.

Staranno ancora cercando il guasto, magari con una bacchetta da rabdomante o con il pendolino del buonanima Mosca.

Tra l’altro si vocifera che la causa della rottura delle tubazioni gas e prima quelle idrica sia dovuta all’incuria di alcuni operai che hanno effettuato scavi proprio nella via del comune di Avegno.

Tuttavia di questo non ne sono certo, sono solo voci per ora.

La cosa certa è il silenzio del comune, il nulla più assoluto, complimenti.

saluti.