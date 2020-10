Val di Vara: consiglio comunale congiunto per l’ospedale di Sestri

di Guido Ghersi

Il Consiglio Comunale di Carro, in Alta Val di Vara, ha deliberato all’ unanimità la proposta di convocazione del Consiglio congiunto con gli altri sindaci della Val di Vara e di quelli della Val Petronio(GE) per la salvaguardia dell’Ospedale Civile di Sestri Levante, affinché mantenga il livello dei servizi e venga altresì potenziato.

Il Comune di Carro come quelli di Maissana e Varese Ligure, pur essendo in provincia della Spezia, ricade nell’ “Azienda Sanitaria N°4-Chiavarese”.

Nell’annunciata riunione dei consigli comunali sarà presente anche l’Assessore Regionale alla Salute per fare chiarezza sulle prospettive per il polo ospedaliero e le tempistiche per il rientro dei servizi spostati per potenziare quanto previsto dal piano sanitario 2017/2019.