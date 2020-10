Sestri: è mancata Mariangela Milanta, già assessore ai servizi sociali

E’ mancata ieri sera al San Martino Mariangela Milanta, 80 anni. Attivissima durante la vita nel campo dei servizi sociali; sempre in aiuto a chi aveva bisogno. Fu assessore del Comune; attiva come amministratrice anche in Provincia. Sono tanti i sestresi a ricordarne la figura e l’opera che non riduciamo a un semplie elenco di cose realizzate con l’anima. La piangono i fratelli Caterina, Luigi e Pino, il nipote, i cugini

La salma arriverà a Sestri domani alle 16 e sarà allestita la camera ardente presso l’ospedale di Sestri Levante. I funerali lunedì alle 9 in basilica.