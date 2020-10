San Martino: emergenza sanitaria, importante donazione

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

Donato questa mattina da Banca Passadore & C. al Servizio 118 Genova un nuovo carrello a rimorchio destinato all’emergenza sanitaria Covid-19.

La donazione consentirà ai Servizi 118 liguri ed alla Protezione Civile il celere trasporto di attrezzature destinate all’allestimento di Presidi Medici Avanzati per la gestione delle maxi-emergenze, quali, ad esempio, le tende pneumatiche da pre-triage dedicate all’accoglienza, presso gli ospedali, dei pazienti affetti da Covid-19.

Presenti alla consegna, insieme al Direttore Generale di Banca Passadore & C. Edoardo Fantino, il Direttore Sanitario dell’Ospedale Policlinico San Martino Franca Martelli e il Direttore del Dipartimento di Emergenza Territoriale 118 e NUE 112 Francesco Bermano.

Franca Martelli, Direttore Sanitario dell’Ospedale Policlinico San Martino: “Ringraziamo attraverso il suo Direttore tutto il personale di Banca Passadore & C. per aver scelto un dono che permette di portare rapidamente il materiale delle maxi-emergenze laddove la necessità è prevalente”.

Francesco Bermano, Direttore del Dipartimento di Emergenza Territoriale 118 e NUE 112: “Ringraziamo la Direzione e tutto il personale di Banca Passadore & C. per averci dimostrato, con questa donazione, la loro vicinanza in un momento storico così critico per tutti, specialmente per il comparto sanitario. Nondimeno, questo gesto di solidarietà evidenzia una straordinaria sensibilità e responsabilità sociale nei confronti della nostra comunità”.