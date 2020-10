San Colombano: la minoranza chiede Consiglio straordinario

Da Claudio Solari, consigliere comunale e capogruppo Territorio e Sviluppo, riceviamo e pubblichiamo

È stata presentata questa mattina la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio comunale a seguito del diniego nella seduta di ieri sera di poter riprendere e trasmettere in diretta i lavori del primo consiglio comunale svolto a porte chiuse a causa del covid.

La formazione della Commissione Regolamenti si rende necessaria per l’aggiunta nel regolamento del consiglio comunale la possibilità di trasmettere in diretta i lavori delle sedute.

Il Sindaco ha tempo venti giorni da oggi per convocare il consiglio comunale.