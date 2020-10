Recco: “Ponte di Ferro, la storia infinita”

Da Immaginarecco e dai suoi Consiglieri comunali Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo

Qualche mese fa avevamo definito la vicenda che ruotava intorno al Ponte di Ferro la “storia infinita” ed avevamo, purtroppo, ragione.

Doveva essere consegnato, secondo quanto dichiarato in Consiglio Comunale dall’Assessore Peragallo, entro Ferragosto, poi fine Agosto, e invece a quasi metà Ottobre -26 mesi dopo la chiusura e molteplici promesse di inaugurazioni- non è ancora agibile.



A quanto pare adesso ci sono problemi legati a lavori che non rispettano i requisiti di sicurezza, giusto per non farsi mancare niente.

Ad ogni modo a noi non interessa sapere di chi sia la colpa. A noi interessa che il ponte si possa di nuovo utilizzare e al più presto.

Come Gruppo consigliare presenteremo un’interpellanza per chiedere quando verranno realizzati i lavori per adeguare il ponte mal realizzato e quindi quando sarà finalmente disponibile alla Cittadinanza.

Inoltre chiederemo se il ponte sarà, come ci auguriamo, facilmente accessibile ai disabili.