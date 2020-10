Recco: “Il misterioso silenzio sul covid”

Da Sergio Siri e Marcello Napoli per ImmaginaRecco riceviamo e pubblichiamo

SARS-CoV-2, hai un curioso appeal, sei malevolo, spietato e pericoloso ma sembra che questa tua avventura nefasta susciti nei tuoi possibili bersagli reazioni estremamente differenti.

A qualcuno non è bastata, come prova della tua esistenza, la visione delle bare accatastate e continua a non considerarti reale; qualcun’altro ti ha dileggiato, minimizzando la tua capacità di contagio, e, dopo averne assaggiato personalmente gli effetti, ha dovuto ricredersi mostrando sullo stesso piatto il suo alto rango e la sua alta vulnerabilità; altri ancora hanno deciso di andare oltre e di fare finta che non stia succedendo nulla infischiandosene di te e delle tue peculiarità causando gravi danni a loro stessi e alle persone vicine; la maggior parte, per fortuna, ha compreso la gravità e si sta comportando, come indicato dai decreti governativi, limitando il più possibile le possibilità di ampliare il range dei contagi e il livello di sofferenza sociale ed economica.

Nonostante la già ampia varietà in quel di Recco riusciamo a distinguerci per una vicenda ancora differente: nessuno racconta, nessuno dà evidenza di dati sui contagi, le informazioni sul numero di persone che sono entrate in contatto con il virus appartengono al libro dei misteri.

Incuriositi ed indignati per questa immotivata reticenza i consiglieri di minoranza Sergio siri e Marcello Napoli, qualche mese or sono, promossero un’interpellanza alla Giunta Comunale chiedendo lumi del momento e aggiornamenti frequenti sulla situazione Covid-19.

Con dispiacere dobbiamo evidenziare che, nonostante qualche chiarimento sia stato dato, ad oggi la prassi è tornata quella precedente e, contemporaneamente alla risalita preoccupante dei contagi, nessun riscontro viene fornito tuttora alla popolazione.

Ciò ci sembra alquanto grave anche in virtù del fatto che altri comuni si dimostrano ben più attenti all’importanza che riveste un’informazione puntuale e chiarificatrice e che questa pratica non viaggia da sola ma si accompagna con altre richieste di informazione che hanno subito ritardi ancora più ingenti se non del tutto disattese.

La nostra richiesta, che riproporremo in sedi ufficiali, ci sembra del tutto lecita se non addirittura un diritto dovuto, quello di avere contezza di una situazione che mette a rischio le nostre stesse esistenze.