RASSEGNA STAMPA. Zoagli, Consiglio comunale in piazza

Oggi, venerdì 9 ottobre, auguri ad Adriano. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: soppiatto (di nascosto;, agire senza farsi scorgere). Proverbi: “Il meglio vien sempre per ultimo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Zoagli: esordio del Consiglio in piazza per consentire a tutti di assistervi. Covid: “Crescono i contagi e il cluster scuola; altra classe in quarantena”; “Controlli a raffica vicino alle scuole”.

Sestri Levante: via al nuovo polo socio sanitario, si parte con i vaccini. Sestri Levante: staffetta dei due mari pronta al debutto. Lavagna: buste della spesa non biodegradabili, tre fruttivendoli multati. Chiavari: addio ad Anna Marchese. Chiavari: iniziativa della pastorale giovanile. Chiavari: doppia visita guidata alla scoperta del Risorgimento. Chiavari: pedalata sostenibile sabato 27 ottobre. Chiavari: la Prefettura risolve il contenzioso della Grazie; Anas rifarà il muro. Chiavari: cordoglio per la morte di Modesto Marchio. Chiavari: piace la nuova piazza Roma. Chiavari: crolla controsoffitto durante allenamento in palestra.

Rapallo: Netafim lascia la Fontanabuona e si trasferisce nel quartiere di Sant’Anna. Rapallo: racconto di profughi a Lesbo. Santa Margherita Ligure: allarme sulla 227 per affossamento. Santa Margherita Ligure: deposito diventa casa, nei guai per abusi edilizi.

Camogli: dopo la Sagra del pesce cancellata la festa della “Madonna dei Gotti” (delle Grazie). Recco: è morta Vittorina Massone.

San Colombano: seduta calda per l’esclusione del pubblico.