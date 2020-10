I dipendenti comunali non sono categorie a rischio influenzale, a meno che non siano in continuo contatto col pubblico, come avviene per la polizia municipale.

Per interessamento del vicesindaco Pier Giorgio Brigati, la Asl 4 sottoporrà a vaccinazione anti-influenzale volontaria, gli agenti della polizia urbana ed altri impiegati in costante contatto col pubblico.