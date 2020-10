Rapallo: S.E.F. apre un nuovo ufficio con show-room a Genova

Dal centro servizi S.E.F. riceviamo e pubblichiamo

E’ con grande gioia e determinazione che la nostra Azienda annuncia il

prossimo trasferimento del proprio Ufficio di Genova nella prestigiosa

Sede di Corte Lambruschini – Piazza Borgo Pila 29.

“Abbiamo scelto di investire su Genova per aumentare la visibilità

della nostra azienda e per poter offrire tutti i nostri servizi e prodotti al

grande pubblico di realtà aziendali, professionali ed istituzionali del

bacino genovese ! – dichiara il dottor Leo Bozzo, Amministratore Unico

della Centro Servizi S.E.F. srl – Quando ho visionato la prima volta

questo prestigioso immobile ho sognato ad occhi aperti nella possibilità

di realizzarvi un grande show-room per il pubblico del genovesato e

così, grazie all’impegno dei nostri Consulenti ed alla visione strategica

della mia famiglia, abbiamo potuto concretizzare una grande occasione

per il futuro della nostra Azienda”.

Il nuovo Ufficio con show-room sarà composto da una reception, da un

grande spazio espositivo pluri-vetrinato e da una ampia sala riunioni

per un totale di oltre 150 mq.

L’inaugurazione avverrà nel mese di novembre e sarà caratterizzata da

un evento di intrattenimento per tutti gli ospiti, oltre a gadget, sorprese

e coupon promozionali !