Rapallo: “Realizziamo insieme la nuova casa del Coro Emiliani”

Dal Piccolo Coro San Girolamo Emiliani riceviamo e pubblichiamo

Il Coro Emiliani – Le Voci del Tigullio, coro di voci bianche con sede a Rapallo, si è da poco trasferito nella sua nuova casa: la Scuola “Mariele Ventre” in Via Cerisola inaugurata il 27 settembre con una cerimonia virtuale.

I nuovi locali hanno richiesto diversi mesi di lavoro affinché potessero essere pronti ad accogliere i bambini ed i ragazzi che partecipano ai Laboratori di Canto Corale, mancano però ancora alcune cose essenziali per far si che l’attività possa tornare a pieno regime, come ad esempio l’installazione di una porta con maniglione anti-panico e l’impianto di riscaldamento.

Proprio per questo è stata attivata una raccolta fondi sul Portale Eppela, chiunque avesse il piacere di contribuire può farlo attraverso questo link: eppela.com/lacasadelcoroemiliani

Video di Presentazione della causa: Promo per Crowdfunding – Sostienici su Eppela

i bambini, i ragazzi e lo staff del Coro ringraziano chiunque voglia contribuire attraverso una donazione al nostro progetto.