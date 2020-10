Rapallo: cittadinanza a Liliana Segre, pratiche avviate

Oggi a Rondine, “cittadella della pace” nelle campagne di Arezzo, la senatrice a vita Liliana Segre ha testimoniato agli studenti, presenti, in collegamento streaming o in diretta su Rai 3, il suo calvario da quando, nel 1938, vennero emanate le leggi razziali che la portarono poi nei lager nazisti a cui sopravvisse. Vi hanno assistito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico.

Una conferenza che ha suscitato emozioni e commozione e si è conclusa tra i convinti applausi dei presenti; sembra sia l’ultima conferenza della senatrice che negli ultimi anni ha svolto un intenso lavoro, specie nelle scuole, per far conoscere le tragedie causate dal nazifascismo.

Ricordiamo che Rapallo deve concretizzare la promessa di conferire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria. Decisione scaturita anche dal fatto che la senatrice ha abitato a Rapallo dove viene spesso, ospite del figlio che vi trascorre periodi di vacanza nella sua seconda casa.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Le pratiche burocratiche per il conferimento sono complesse, le abbiamo avviate, sono a buon punto e in pratica occorre trovare una data in cui la senatrice Segre, che ho incontrato a Rapallo lo scorso 2 gennaio, possa disporre del tempo per presenziare alla cerimonia. A rallentare ogni decisione c’è anche la pandemia”.