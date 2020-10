Questo pomeriggio il conducente di una Ford Focus, mentre percorreva via Maggiocco, si è accorto che dal motore usciva fumo. Si è accostato, ha bloccato il motore ed ha avvertito i vigili del fuoco. Questi sono arrivati in pochi minuti ed hanno spento le fiamme. Non ci sono stati né feriti, né intossicati. Gli unici danni, oltre alla perdita dell’auto, l’annerimento della saracinesca e di un muro.