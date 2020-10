Lettere/ “Ponte di Recco, interessa sapere di chi è la colpa”

da Cristiano Scarpi riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento a un precedente articolo. Veramente a me interessa di chi è la colpa e aggiungo: l’assessore ai lavori pubblici sarebbe ora che rispondesse. Non solo alla sua claque social, ma anche sulle pagine di questo giornale che, ricordiamolo, è letto giornalmente da tutti gli amministratori e da molti cittadini di Recco, sulle ragioni che hanno portato a questo disastro. Forse l’assessorato ai lavori pubblici non è nelle sue corde…… basterebbe dare le dimissioni.