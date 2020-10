Lavagna: c’è il covid, la campagna sui rischi alluvionali sbarca online

Da Radio Club Levante riceviamo e pubblichiamo

Domenica 11 ottobre prossimo, Radio Club Levante aderirà alla campagna organizzata dal Dipartimento Nazionale di protezione civile, denominata “io non rischio, buone pratiche di protezione civile”. I nostri volontari sono impegnati dal 2015 con questa manifestazione che, quest’anno, per motivi prudenziali legati ai pericoli da contagio coronavirus, si svolgerà su piazza digitale, con una pagina facebook dedicata e promossa sui vari social (Istagram, Messanger, Twitter). La nostra postazione PC, presidiata dai comunicatori RCL, sarà ubicata sul nostro ufficio mobile, posto davanti al comune di Lavagna, operativo dalle ore 10 alle ore 18. In questo intervallo di tempo, pubblicheremo materiale vario legato al tema “rischio alluvione”. Avremo anche momenti nei quali interagiremo con gli utenti che verranno a visitare la pagina, per porre domande in tema di autoprotezione e di riduzione del rischio.