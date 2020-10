Covid: quando a rovinare il porto è il marinaio

Il vecchio proverbio ligure calza benissimo all’attuale situazione covid: “A rovinare il porto è il marinaio”. All’inizio le mascherine erano introvabili e care; si diceva che non servissero. Poi è apparso chiaro che le mascherine erano una delle poche armi di difesa contro il coronavirus e che ognuno doveva attrezzarsi per evitare il contagio.

In tantissimi hanno ignorato l’invito prima e l’obbligo dopo. In molti non hanno neppure capito che la mascherina serve se copre naso e bocca, la portano alla gola, al braccio. Un comportamento, quello di ignorare la mascherina, che riguarda persone di tutte le età; quel che è peggio titolari di esercizi che, in caso di un nuovo giro di vite, pagherebbero di persona con la chiusura dei locali.

Nessun allarme vanno ripetendo le autorità, ma ogni giorno l’elenco dei contagi cresce e a veicolarlo sono spesso i nipotini. Evitiamo comportamenti di leggerezza che possono portare ad ulteriori contagi e restrizioni; non interrompiamo i rapporti sociali ed una vita il più normale possibile. Difendiamoci però indossando la mascherina anche all’aperto (a meno che non percorriate strade, sentieri, spiagge deserte.