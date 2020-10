Chiavari: contagi fra i ragazzi, il sindaco convoca un tavolo

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Di seguito una nota del primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua.

«Visti i dati relativi all’incremento dei casi di positività tra i più giovani, ho appena convocato un tavolo tecnico per definire ulteriori misure di prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19 da attuare all’esterno degli edifici scolastici. La riunione, prevista per martedì 13 ottobre alle ore 11 presso il piccolo Auditorium sito in Largo Pessagno 1, si pone l’obiettivo di individuare specifiche modalità di vigilanza, da mettere in atto nell’immediato, per evitare assembramenti all’entrata e all’uscita delle nostre scuole. Parteciperanno, oltre al consigliere Alberto Corticelli e agli assessori Fiammetta Maggio e Giuseppe Corticelli, i rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Municipale e tutti i dirigenti scolastici degli istituti chiavaresi».