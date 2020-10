Chiavari: addio ad Anna Marchese Rocca, il cordoglio della Soc. Economica

Dall’ufficio stampa della Società Economica riceviamo e pubblichiamo

E’ con profonda tristezza che la Società Economica si appresta a dare l’ultimo saluto ad Anna Marchese Rocca, mancata la notte scorsa, le cui esequie si celebreranno domani, sabato 10 ottobre, alle ore 14.30, nella chiesa di Ri. Oggi è il momento del ricordo di un’amica, di una benefattrice, di una donna appassionata e lungimirante, che mossa da generosità e dal grande amore per il marito Guido, ha pensato di regalare alla città uno spazio dedicato all’icona della sua perizia artigianale: la sedia di Chiavari.

Grazie alla donazione da parte di Anna Marchese Rocca dell’ex laboratorio di Guido, che fu tra i principali artigiani attivi nella realizzazione della tipica produzione artigianale chiavarese, nota in tutto il mondo, la Società Economica da tempo si è fatta promotrice del progetto del Museo della sedia leggera di Chiavari e da oggi, se possibile, lavorerà con slancio ulteriore, al fine di dare presto compimento al sogno di Anna.

L’Assessore ai Beni Culturali, nonché responsabile del Museo della Sedia, Raffaella Fontanarossa: “Anna Rocca Marchese è una persona che ci mancherà innanzi tutto per le sue qualità umane, per la sua generosità e per il suo entusiasmo per questo progetto che ha lanciato concretamente con questa donazione del laboratorio del marito Guido, per la creazione del Museo della Sedia. Un’iniziativa della quale tante volte si è parlato in città ma di cui lei ha posato una pietra davvero determinante, adesso spetta all’Economica portare avanti quest’eredità culturale importante. Ricordo con affetto la grande passione con la quale Anna, quest’estate, ancorché già malata, ha seguito i lavori della mostra “Il salotto buono” e ci ha accompagnati e sostenuti”.