Camogli: “I navigatori satellitari e via Bozzo”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che in Via Lorenzo Bozzo, quasi quotidianamente la situazione del traffico è diventata insostenibile per coloro che ivi abitano.

I “navigatori satellitari” indicano detta via come raggiungimento del centro di Camogli e in particolare per auto di turisti stranieri, pur essendo segnalata come strada chiusa (forse con segnalazione poco evidente) continuano a percorrere tutto il suo tratto con difficoltà di manovra per evitare il senso creando disagio e danni per coloro che ivi sono posteggiati e tutto ciò avviene anche nelle ore notturne

per tutto ciò interpella

per conoscere se si ritiene con urgenza affrontare il grave problema e che oltre alla sistemazione di una segnaletica più evidente, informare tutte le Società dei “navigatori” per evidenziare che detta strada è chiusa senza sbocco carrabile.