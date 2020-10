Avegno: biblioteca, il Comune acquista 5.000 euro di libri

Il Comune di Avegno, grazie ai fondi ministeriali ha acquistato 5.000 euto di libri per la propria biblioteca, presso libreria di Arenzano, Gemnova e Camogli. Di seguito la determina:

“Acquisto presso n. 3 librerie e n. 1 grossista libri per un importo totale di € 5.093,41= di cui € 5.000,95 facenti parte di contributo ministeriale; di impegnare provvisoriamente l’importo della spesa presunta di€ 5.093,41; al bilancio di Previsione 2020-2022 così suddiviso :Il Libro di Dallavalle e C. srl di Genova imp. n. 210 dell’importo di € 1.500,00=;-Libreria Ultima Spiaggia di Carpi Alessia sita in Camogli imp. n. 211 dell’importo di € 820,00;-Libreria Sabrina di Capello Sabrina di Arenzano imp. n. 212 dell’importo di € 2.199,99=;-Libreria all’aperto di Rimondi Roberto di Genova imp. n.213 dell’importo di € 573,42.”