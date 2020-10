Avegno: “A Testana 36 ore senza gas e 16 senza acqua”

Da Deborah Bozzo riceviamo e pubblichiamo

Chiedo cortesemente di porre la vostra attenzione su Avegno precisamente sulla frazione di Testana, perché è da 36 ore che siamo senza gas e inoltre ieri siamo stati 16 ore senza acqua. Fiduciosa del vostro approfondimento resto a vostra disposizione.”

La mancanza di acqua e gas si è verificata per la rottura delle tubazioni durante lavori effettuati in via Govi. L’assessore Hugo Santoro conferma la ripresa nell’erogazione dell’acqua, Quella del gas dovrebbe avvenire al massimo in nottata. Nella speranza – aggiungiamo noi e ci auguriamo che le famiglie siano avvertite – che i rubinetti del gas siano tutti chiusi.