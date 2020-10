Asl4: “Diabetologia, già previsti sostituzioni e potenziamento” (2)

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

In riferimento al comunicato del 9 ottobre 2020 apparso su alcune testate, con la quale il Consigliere Regionale Signor Claudio Muzio chiede di fornire informazioni circa la sostituzione del personale medico prossimamente in quiescenza nell’ambito della Struttura di Diabetologia e Malattie Metaboliche, la Direzione di Asl 4 vuole rassicurare tutti i propri assistiti che la questione relativa alla sostituzione della Responsabile è stata da tempo oggetto degli opportuni adempimenti.

Infatti, ben consapevoli dell’importanza per la comunità di questo territorio della struttura di Diabetologia e Malattie Metaboliche, la quale svolge attività clinico-assistenziale generale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie metaboliche” questa Direzione ha provveduto, già dallo scorso luglio, alla richiesta della necessaria deroga autorizzativa per la sostituzione, al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Liguria, che è stata prontamente concessa.

Per quanto concerne, il restante personale, nessuna assenza è prevista fino al mese di luglio 2021, in ogni caso la sostituzione è stata già prevista nel piano assunzioni di questa Asl.

Questa Direzione ha previsto anche il potenziamento dell’organico assegnato alla struttura e sono in corso le procedure per l’acquisizione di n. 18 ore di attività specialistica ambulatoriale per la branca di Diabetologia.