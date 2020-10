Asl 4: “Diabetolgia, serve adeguato ricambio a Corsi e Versari”

Dall’ufficio stampa del consigliere Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio ha scritto quest’oggi una lettera indirizzata ai vertici della ASL4 Chiavarese e di A.Li.Sa, l’Agenzia Ligure Sanitaria, per chiedere rassicurazioni in merito alla dotazione di personale nel Dipartimento di Diabetologia e Malattie Metaboliche, che nelle prossime settimane vedrà andare in pensione la responsabile, dott.ssa Laura Corsi, e il dott. Giorgio Versari.

“La struttura di Diabetologia e Malattie Metaboliche – scrive il consigliere regionale – rappresenta un’eccellenza nell’ambito dell’offerta sanitaria della ASL4 e fornisce un servizio di primaria importanza per i cittadini. Con la pensione alle porte per la dott.ssa Corsi ed il dott. Versari – prosegue Muzio – è fondamentale garantire sin da subito l’adeguata dotazione di personale e, con essa, la continuità dell’ottimo lavoro svolto a beneficio della comunità. Chiedo perciò quali iniziative si stiano assumendo o verranno assunte in tale direzione”, conclude.