Lavagna: i lavori all’argine dell’Entella, costo 424.234 euro

L’amministrazione di Lavagna ha affidato i lavori di messa in sicurezza dell’argine del fiume Entella, a valle del ponte della Maddalena, ponendo a base d’asta la somma di euro 473.832,95 compreso euro 13.311,80 per oneri della sicurezza, non soggetti a sconto.

Tra dieci ditte, si è aggiudicata i lavori la Traversone sas con sede a Rezzoaglio. Ha proposto un ribasso pari al 10,77 per cento per un importo di euro 410.923,02 e un totale, compresi gli oneri della sicurezza, di 424.234,82 euro.

La determina integrale è stata pubblicata oggi sull’albo pretorio del Comune.