Zoagli: assegnazione gestione posteggi, un ricorso al Tar

La “Piccola cooperatica sociale del Golfo Tigullio”, tramite il suo legale rappresentante Leonardo Lombardi, ha presentato ricorso al Tar contro il Comune di Zoagli per l’assegnazione della gestione di alcuni parcheggi pubblici alla ditta “Sct Group srl” di Albenga per cinque anni.

La Piccola Coopertiva, che aveva partecipato alla proceduta di gara, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’aggiudicazione definitiva alla ditta di Albenga.

Era stata la commissaria prefettizia Ornella Sansalone, di fronte “all’obsolescenza delle automazioni in uso e preso atto delle difficoltà organizative”, ad indire, nel marzo scorso, la procedura negoziata per l’affidamento in gestione di alcuni posteggi a raso nelle strade e di quelli interrati di via Merello e via Colombo.

L’amministrazione comunale resisterà in giudizio.