‘Santa’ e Portofino: “Sp227, monitoraggio continuo”

Dall’ufficio comunicazione della Città Metropolitana di Genova riceviamo e pubblichiamo

A seguito dei quotidiani monitoraggi effettuati su tutto il tracciato della SP227 di Portofino, i tecnici della Città Metropolitana di Genova sono oggi intervenuti nuovamente sulla strada, all’altezza del km 5+600, nella zona adiacente ad ovest della porzione di provinciale che è stata ricostruita dopo la mareggiata dell’ottobre 2018, anche interessata dall’intervento di risoluzione dello “sgrottamento” avvenuto la scorsa settimana, per risolvere un affossamento della sede stradale lato monte causato dal passaggio di un bilico non autorizzato al transito sulla provinciale per superamento dei limiti di lunghezza e peso.

Il controllo in tale porzione di strada era già stato programmato in quanto l’intervento lato mare effettuato negli scorsi giorni comportava un assestamento dell’area, pertanto contestualmente alla risoluzione dell’affossamento i tecnici dell’ente hanno anche effettuato ulteriori verifiche al substrato verso la collina e ad un contestuale rafforzamento dello stesso.

“Voglio tranquillizzare l’utenza – ha dichiarato Franco Senarega, consigliere metropolitano delegato alla Viabilità – l’impegno di Città Metropolitana è dimostrato proprio dal continuo monitoraggio e dai piccoli interventi che stiamo effettuando.”