‘Santa’: domani convegno sul design d’interni al Miramare

Da Weber Shandwick Italia riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 9 ottobre, dalle 8.30 alle 17.30, presso il Gran Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, è in programma l’evento formativo “Progettazione per gli interni nel residenziale e nell’hospitality” in cui Boero interverrà sul tema delle nuove esigenze del settore residenziale e hospitality con un focus sulla protezione, igienizzazione e benessere negli ambienti interni.

I tecnici dell’azienda saranno a disposizione per ogni approfondimento e per distribuire i giusti strumenti riguardanti colore, prodotti igienizzanti e green a supporto dei professionisti nelle diverse fasi di progettazione.

L’evento è gratuito, previa iscrizione, e valido ai fini del riconoscimento di crediti formativi, fino ad esaurimento posti.