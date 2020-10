San Colombano. il discorso di insediamento di Solari

Da Claudio Solari, consigliere comunale e Capogruppo riceviamo e pubblichiamo il suo intervento di insediamento sugli indirizzi di governo anno 2020

Ill.mo Sindaco, signori Consiglieri,

Innanzitutto porgo nuovamente i miei auguri personali e quelli della lista civica “Territorio e Sviluppo” al nuovo Sindaco ed a tutta la maggioranza, come già espressi al momento finale dello spoglio elettorale.

Gli auguri ai neo eletti che si apprestano ad affrontare questa nuova esperienza, spero che possano percepire quello che noi abbiamo inteso in questa avventura e nell’esperienza maturata, ovvero lo stimolo di lavorare per aiutare il prossimo come una vocazione per il proprio paese.

Le elezioni hanno dato il responso che voi sarete alla guida di questa Amministrazione per i prossimi 5 anni, pertanto noi ci aspettiamo da voi il massimo impegno e vi pungoleremo affinché voi realizzerete quanto da noi condiviso, perché ve lo chiediamo noi ma soprattutto perché ce lo ha chiesto la popolazione.

Nulla di personale quindi se vi staremo “col fiato sul collo” anche ai nuovi eletti, ma penso che comprenderete che ci sono grandi aspettative nei vostri confronti, perché ciò è stato sancito dal voto in maniera chiara e inconfutabile.

Un voto che certamente vi ha eletto ma che vi ha fatto perdere molti voti, specialmente nelle preferenze degli amministratori uscenti, un tracollo che evidenzia che metà (poco meno) della popolazione non ha apprezzato il vostro operato e non ha fiducia sul futuro.

Quella metà che ci rappresenta e che ci ha chiesto a gran voce che pretende da noi una minoranza ancora più attenta e meno accondiscendente rispetto al passato.

Per questo chiediamo e pretendiamo di essere ascoltati perché rappresentiamo una grande fetta di questo comune che non può e non vuole essere trascurata.

Ricordo a tutti che la minoranza con l’abolizione del Co.Re.Co. ha il compito di esercitare l’attività di sindacato ispettivo come precisa il testo unico degli enti locali nella legge 267/2000.

Per questo chiediamo che a partire dalle riunioni siano pur nel rispetto e nella tutela delle normative per il covid 19 aperte al pubblico o siano riprese via streaming, oppure realizzate in luoghi più ampi: un modo per essere vicini alla popolazione e non ancora una volta distanti.

Gli orari del Consiglio comunale mi auguro che vengano fatti dopo cena ed accessibili al pubblico e non all’ora esatta di cena.

Una volta il consiglio comunale era pubblicizzato con appositi manifestini dove veniva apposto di volta in volta l’ordine del giorno e la data e l’orario del Consiglio comunale, chiediamo che sia ristabilito per correttezza e trasparenza.

I verbali dei consigli e delle giunte, proprio per l’attività ispettiva di cui facevo riferimento prima non possono essere pubblicati dopo un mese o come è già successo dopo un anno, in molte delibere l’opera o l’iniziativa ormai era stata fatta ed in tal modo si è completamente vanificato il ruolo della minoranza di controllo e visione dell’operato della Giunta.

Lo stesso vale per le determine, se i responsabili dei vari servizi non riescono ad effettuare bene il loro lavoro, dove pubblicano dopo le cose o non richiedono i vari preventivi per fare determinati lavori credo che la giunta debba fare una riflessione.

La cosa che più mi fa innervosire è quando vengono indirizzate lettere in municipio, anche attraverso PEC, indirizzate anche ai membri della minoranza e queste non ci vengono da voi consegnate e questo mi rivolgo soprattutto alla Segretaria comunale: capisco che eravamo sotto elezioni ma non intendo più venire a conoscenza che mi nascondete dei documenti altrimenti provvederò in altri modi d’ora in poi.

Neppure a farlo apposta era una cosa già segnalata esattamente dopo le elezioni di 5 anni fa e la cosa si è regolarmente ripetuta!

Oltretutto siamo venuti a conoscenza di diverse lettere sempre di privati del nostro comune che non hanno mai ricevuto una vostra risposta: ne da voi ne dagli uffici competenti: tutto questo nonostante ci sia un obbligo sancito dalla legge ma comunque un mancato rispetto nei confronti del cittadino!

Anche questa mattina si parlava di collaborazione: certamente su tutto quello che sarà positivo saremo al vostro fianco e vi daremo il nostro aiuto se ce lo chiederete ovviamente, collaborativi con i nostri uffici sempre oberati di lavoro; ma nello stesso tempo non vogliamo essere presi in giro come in passato: non intendo per collaborazione che le risposte alle nostre richieste ci arrivino sempre al 29° giorno, non siamo i “somari” come qualcuno ha detto e lo capiamo benissimo che è una sottile ostruzione al nostro operato.

Sta a voi avere il passo giusto e la collaborazione che credo ci debba essere con rispetto reciproco.

Io comprendo che ultimamente il Sindaco uscente era stanco e lo ha espresso in mille modi non solo a noi, per quanto ci riguarda ultimamente non si facevano neppure più le riunioni dei capigruppo.

Mi auguro che vengano riprese almeno accordandoci preventivamente a seconda degli argomenti, e la documentazione messa a disposizione come prevede la legge con tutte le pratiche del consiglio.

Ritornando a questa stanchezza fisica del Sindaco uscente che abbiamo avvertito, ci ha sorpeso invece averlo visto ritornare in pieno ritmo da Assessore e addirittura da ViceSindaco con deleghe pesanti (apprese dalla stampa locale) quindi Lavori pubblici, edilizia privata e cimiteri: alla faccia della stanchezza e del ritiro dopo un impegno che va dal 1985… Auguri!

Sul resto della giunta volevamo una spiegazione dal Sindaco, nulla di personale con il neo Assessore Queirolo, che personalmente nutro molta stima ed anzi fa piacere la sua nuova presenza che riequilibra se non altro l’età, ma aver dato solo due deleghe Tempo Libero e Sport all’unico Assessore (con la legge precedente erano 4 gli assessori) ci appare riduttivo se poi paragonato al passato. Per molti è apparsa come un nuovo numero messo da voi per far gestire sempre ai soliti…

Intendiamoci sullo sport c’è davvero molto da fare se vediamo quanto non è stato fatto in tutti questi anni.

Dopo aver letto i giornali, in quanto ci aspettavamo e molti si aspettavano la presenza del secondo più votato Amadori (responsabile ufficiale fra l’altro della vostra lista) che in questi anni si è interessato delle problematiche scolastiche e che a tutta sorpresa è stato da lei “eliminato” non appena eletto e che con i suoi 60 e rotti voti oltretutto vi ha anche garantito la vittoria.

Rileggendo i giornali, i giorni successivi alla vostra elezione ci appare scontato chiedervi le dovute spiegazioni perché sentirvi già litigare per le poltrone due giorni dopo eletti è, lasciatemelo dire a dir poco vergognoso e triste.

Pertanto Sindaco ci deve spiegare bene ogni passaggio della questione a noi ed alla popolazione.

Lo stesso ci deve spiegare su alcuni argomenti visto che parliamo di nuovo mandato su come intende operare.

Vede, noi di Territorio e Sviluppo abbiamo fatto anche questa volta una campagna elettorale mirata sugli argomenti, quelli da noi proposti, quelli che non hanno funzionato e non funzionano a nostro avviso, ma mai sul personale.

Quegli argomenti che attendono la risposte.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto un violento nubifragio che ha causato una serie di problematiche fra queste un cedimento in località Costera con un restringimento della carreggiata che crea non poche preoccupazioni alle attività agricole della zona ed una viabilità per accedere a Larvego che fa paura per non parlare di quella sterrata del “Casun du Stecca” molto pericolosa .

Nella zona avevamo un progetto di intervento che non ha avuto seguito e l’asfaltatura che doveva essere imminente della Liggia che non sappiamo come mai non è più stata fatta nonostante i problemi di transito di queste strade compreso soprattutto quello scolastico.

In località Fossato un albero giace trasversale sul letto del Rio Barbarasco da una settimana, delle frane incombono in località Fossato e in Via Simonetti senza alcun tipo di segnaletica di pericolo: non abbiamo idea l’amministrazione come intenda intervenire.

La gente si aspetta dei vostri interessamenti concreti sui servizi di primaria importanza anche non gestiti dal comune, altrimenti la popolazione si trasferisce altrove e le attività chiudono!

Abbiamo visto un pullulare di interventi attesi da anni tutti in campagna elettorale, è bello vedere l’ufficio tecnico così impegnato per le elezioni; in molti ci hanno detto che servirebbero ogni 6 mesi le elezioni.

E’ stato finalmente collocato il semaforo a Calvari in fretta entro il 21 per poi non attivarlo e lasciarlo lampeggiante.

Abbiamo avviato in fretta i lavori per il risanamento del ponte Rachele Lagomarsino di Calvari, ci aspettavamo come per altri casi almeno qualche preventivo prima di assegnare il tutto…

Non avete ancora detto cosa intendete fare delle proprietà che vi siete divisi fra eredi del Lascito Devoto Gloria relativo alle strutture in località Pian Soprano.

Domani e dopodomani invece verrà chiuso un tratto di strada comunale in località Aveggio Alto, lo abbiamo visto dai cartelli, ma non abbiamo notizia al riguardo, un ordinanza, nessuno sa nulla…

Non voglio aggiungere nulla sulla situazione dei rifiuti, per voi lo avete detto in campagna elettorale va bene così nonostante ve lo abbiano detto da ogni parte.

Siamo andati a chiedere spiegazioni stamani agli uffici in merito al rimborso del trasporto scolastico: all’anagrafe abbiamo saputo che è stato detto che si provvederà a rimborsare mentre la nuova responsabile dell’ufficio scolastico che è al piano superiore diceva all’utenza l’esatto opposto.

Non capiamo con che criterio sono state spartite le competenze agli uffici se una persona lavora per l’ufficio anagrafe e deve occuparsi di una responsabilità che in teoria è stata affidata ad altra persona…

Ci auguriamo che venga rivista questa ripartizione alla luce delle nomine che dovrà effettuare ed ai dipendenti attualmente in forza a questo comune perché così è una situazione del tutto assurda e non funzionale.

Fra l’altro sempre il sottoscritto ha chiesto alla responsabile del servizio scolastico di una incongruenza relativa alla delibera 92 di Giunta comunale, avendo dichiarato che la stessa ha firmato la regolarità tecnica per un’altra delibera la n° 90.

La Responsabile in evidente difficoltà non ha saputo rispondermi.

L’Iban comunicato alla popolazione l’altro giorno per i pagamenti era completamente sbagliato.

La situazione scolastica e del trasporto in relazione a quello pubblico deve essere assolutamente rivista in tempi rapidi ascoltando le esigenze dell’utenza.

E’ pertanto evidente che la questione deve essere rivista in maniera seria ed approfondita riassegnando con criterio le responsabilità degli uffici e facendo funzionare il tutto a dovere nell’interesse dei cittadini e nello stesso rispetto dei lavoratori del nostro comune.

Ci aspettiamo un cambio di rotta per questa nuova amministrazione, nella speranza di un forte aiuto dalle “nuove leve” entrate per la prima volta in questo Consiglio comunale se gliene darete la possibilità, perché ora siete alla prova ed i primi passi sono stati evidentemente già sbagliati…

5 anni fanno presto a passare e la prossima volta, voglio ricordare che non avrete un ennesima lista da aggregare per cercare di vincere le elezioni, quindi buon lavoro!