Recco: prosegue la pulizia di tombini e caditoie

Proseguono i lavori di pulizia straordinaria della rete di acque bianche nel territorio comunale. Per garantire lo smaltimento delle acque piovane oggi è in corso la manutenzione di tombini e caditoie in via Speroni. “E’ un’importante opera di prevenzione – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – tali interventi sono stati programmati al fine di mitigare il rischio di allagamento del centro abitato, in caso di piogge abbondanti, e quello del dissesto idrogeologico nei tratti a monte”. La pulizia di tombini e caditoie viene eseguita da una ditta specializzata che, con automezzi dotati di strumenti adeguati, sta liberando le condotte da possibili ostruzioni, evitando così il ristagno delle acque piovane.