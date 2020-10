Recco in lutto: è mancata Vittorina, una grande donna (2)

Lei abitava in piazza del Teatro a Camogli dove il papà Arturo fabbricava piastrelle e commerciava materiale edile, attività poi ripresa alla grande e trasferita a Recco dai figli Ninni, Gigetto e Davidino. La mamma Enrichetta era un amore di donna che accudiva con grande affetto la numerosa nidiata di figli e figlie. Dopo la guerra Vittorina si era innamorata di un recchese doc, Lorenzo Moltedo e si era dedicata con grande passione all’attività del consorte. All’epoca si stava ricostruendo Recco che era un pullulare di cantieri edili e il forno Moltedo sfamava a suon di pezzi di focaccia tutti gli operai che riuscivano a risolvere con pochi centesimi il problema del vitto.

Tutti conoscevano il suo attaccamento al lavoro, alla cassa del panificio di via 20 Settembre. E il suo grande affetto per gli amatissimi figli e nipoti. Per i 90 anni, quando ancora scendeva da Megli a piedi per raggiungere il negozio, le era stata riservata una grande festa in Regione. Solo lo scorso anno aveva disertato la festa della focaccia dove insegnava ai bambini a confezionare quella col formaggio.

La sua vita è un esempio. Domani alle 15.30 i funerali nella chiesa parrocchiale di San Giovanni dove questa sera alle 18.30 verrà recitato il rosario.

Alla famiglia Massone Moltedo le commosse condoglianze della redazione di Levante News