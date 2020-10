RASSEGNA STAMPA. Covid, salgono i contagi, anche tra i giovani

Oggi, giovedì 8 ottobre, auguri a Pelagia. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: tenerezza (cedevolezza al tatto; suscitare un sentimento di affettuosa commozione Devoto Oli). Proverbi: “La fame è una cattiva compagnia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Boom di contagi, mai numeri così alti dall’emergenza di marzo”; “Evitate feste private e cene”; “Mascherine obbligatorie anche all’aperto, scelta inevitabile”; “Salgono i contagi tra i giovani, controlli intensificati”.

Sestri Levante: Santa Margherita Ligure entra a far parte del Liguria Together. Sestri Levante e Casarza Ligure: 5 milioni il bilancio dei danni causati dal maltempo. Caraza Ligure: due aziende agricole difficili da raggiungere. Casarza Ligure, installate 10 colonnine autovelox. Chiavari: riapertura dell’Aurelia alle Grazie, ma resta il senso unico alternato. Chiavari: lotta impari al punteruolo rosso. Chiavari: clima teso al liceo Luzzati sull’orario. Chiavari: proteste per i rumori di un bar. Chiavari: quadro in cattedrale dopo il restauro. Chiavari: il generale Massimo a palazzo Bianco. Carasco: Atp. raffica di multe per chi viaggia sul bus senza biglietto.

Rapallo: all’ospedale tornano operativi day e week suegery. Santa Margherita Ligure: “Passo carraio pericoloso sull’Aurelia”.

Recco: coppia in crisi isterica litiga in treno, stop e trasporto in ospedale. Recco: in piscina tornano le luci.

Lumarzo: chiusura del traforo rinviata, un rebus.