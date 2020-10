Rapallo: “Più vagoni nei treni per evitare assembramenti”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

L’aumento di vagoni ai treni già operativi o la previsione di corse aggiuntive negli orari di punta per evitare assembramenti e garantire il mantenimento delle distanze nel rispetto delle misure anti-Covid. È la richiesta avanzata dal sindaco Carlo Bagnasco e dalla consigliera alla Pubblica Istruzione Laura Mastrangelo a RFI-Reti Ferroviarie Italiane.

«Riceviamo quotidianamente molteplici segnalazioni da parte di pendolari e studenti riguardo l’affollamento all’interno dei treni in particolare nelle ore di punta, ossia l’ingresso e l’uscita da scuola e dal lavoro – sottolineano Bagnasco e Mastrangelo – Noi continuiamo a fare ripetutamente appelli soprattutto ai giovani per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dai plessi scolastici, mantenere comportamenti prudenti e indossare correttamente i dispositivi di protezione. Servono tuttavia altri interventi e soluzioni per mettere le persone nelle condizioni di rispettare le distanze e attenersi alle regole. In questo momento la situazione è delicatissima, siamo ad un momento cruciale: chiediamo pertanto la collaborazione fattiva di tutti onde evitare un balzo in avanti dei contagi che sarebbe drammatico sotto più punti di vista».