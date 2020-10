Ne: “Metanodotto e possibili criticità, chiediamo risposte”

Dal Gruppo Consiliare Unità Democratica Per Ne riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione a risposta scritta ad oggetto: metadonotto Sestri Levante – Recco 2° tronco : Ne-Cicagna

E’ giunta notizia da parte di alcuni cittadini del nostro Comune, che un’azienda collegata alla Snam, ha già proceduto a convocazioni, in alcuni casi presso il Comune di Carasco, in merito alla realizzazione del metanodotto in oggetto specificato.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la precedente Amministrazione, non appena avuta conoscenza del progetto in questione, ha tempestivamente proceduto ad inviare alla Società SNAm una missiva attraverso la quale poneva alcune informazioni che di seguito si rappresentano.

Tra l’altro veniva richiesto di prestare attenzione al nostro fragile territorio sia sui terreni privati che pubblici, ed inoltre che venissero riconosciute opere di compensazione a favore della collettività quali la possibilità di allaccio con nuove reti in zone non ancora servite.

E’ inoltre doveroso segnalare la forte preoccupazione manifestata, al nostro Gruppo consiliare, da parte dei residenti delle zone oggetto dell’opera infrastrutturale, circa le possibili criticità che possono investire il ns. territorio, con articolare attenzione ai centri abitativi ed alle aziende agricole, tenuto conto della nostra peculiare conformità idrogeologica.

Con la presente chiedono, se nel tempo intercorso dalla nostra informativa ad oggi siano pervenute risposte da parte della SNAM in merito a quanto sopra significato.

Per dare forza a queste importanti esigenze dei nostri frazionisti chiediamo se non sia il caso di coinvolgere la Prefettura.

Per quanto sopra si invitano le SS.LL a fornire risposta scritta, con carattere di urgenza, in merito alle questioni meglio specificate nel testo dell’interrogazione.

Distinti saluti.

I Consiglieri Comunali Unità Democratica per Ne

Nobile Giuseppe Cassinelli Alessandro

Firmato Il Capogruppo: Marco Bertani