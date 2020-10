Levante: invasione di cimici asiatiche nelle aree collinari

Santa Giulia, Leivi, Ruta, Megli. Tante segnalazioni, oggi, e in particolare dalle zone collinari, per la presenza massiccia di cimici asiatiche. La loro presenza non è una novità, evidentemente la temperatura le spinge a cercare riparo, anche nelle case,

La loro presenza è stata segnalata sui frutti come l’uva le mele che rimangano intaccate. In Italia non esistono ancora insetti che possano debellarle.Uno degli aspetti irritanti è costituito dall’odore dei loro corpi; né più né meno di quello delle cimici selvatiche verdi,

(Foto di Adriano Migliaro)