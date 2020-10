Lettere/ “‘Santa’, nuovo telegiornale; Zoagli, consiglio in piazza”

A firma Giovannino Tricarico riceviamo e pubblichiamo

Faccio i veri complimenti al risveglio di una parte di opposizione, Guglielmo Caversazio che da oggi ha istituito un nuovo telegiornale sammargheritese libero, diverso da quello istituzionale e stagnante della giunta che governa Santa

Spero presto di poter vedere , come sta succedendo ora 08/10/2020 ore 18,40 in piazza a Zoagli (abitanti 2.407) è in diretta Facebook il Consiglio Comunale ( trasparenza per i propri cittadini ).

Ma l’ amministrazione di Santa Margherita Ligure cosa ha paura nel vietare di trasmettere in diretta e di fare nuovamente il Consiglio Comunale in presenza ?

Si spera che l’ opposizione formata da Brunetti, Caversazio, Degiovanni, Pastine si metta a combattere per far arrivare a tutta la popolazione la situazione amministrativa.