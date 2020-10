Lettere/ “Covid: rischio contagio, situazione difficile”

Da Carlo di Francescantonio riceviamo e pubblichiamo la lettera aprta indirizzata alla dotteressa Bruna Rebagliati, direttore generale Asl 4 Chiavarese

Gentile Dott.ssa Bruna Rebagliati, in questi tempi incerti di pandemia da cittadino sono molto preoccupato per il futuro degli studenti. Le scelte, dettate dalle direttive ministeriali, non sembrano proprio pensate nella migliore intenzione per prevenire forme di contagio. Chi frequenta le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, si vede costretto a lezioni in presenza senza che nessuno possa garantire una sicurezza totale. Ormai dovrebbe essere chiaro che la teoria è molto diversa dalla pratica, se mi concede questa espressione. C’è sempre l’alto rischio che un positivo entri involontariamente all’interno del sistema scolastico.

È avvenuto a Rapallo, a Genova. E l’ultimo caso è all’Istituto Comprensivo Della Torre di Chiavari. Abbiamo una classe in quarantena, ma dimentichiamo che gli studenti appena prima di entrare possono avere scambi. Non dovrebbero, certo, ma non si dovrebbe nemmeno non considerare la loro età e magari la poca attenzione che mettono nei gesti naturali di amicizia tra loro.

Chi Le scrive ha monitorato la situazione scuole dal 14 settembre vedendo autobus affollati, nessun controllo sui mezzi e alle fermate, senza contare le tratte dell’entroterra cariche oltre misura di legge. Ho segnalato queste anomalie ma a poco e niente è servito. Non si sarebbe dovuto iniziare subito il 14 settembre con un’attenzione diversa a certe falle che aumentano in modo tragico la possibilità di contagio? Io l’ho fatto da privato cittadino. È bastato fermarsi nei pressi di una fermata o fuori da una scuola del Levante ligure. Perché dalle autorità politiche non è partito subito un piano di controllo efficiente? E perché, se individuato un positivo dentro una classe, oltre a far scattare la quarantena per la classe stessa, non applicare anche la didattica a distanza per l’intero istituto? Non sarebbe più logico evitare altre frequentazioni nello stesso luogo? Magari sanificandolo e tendendolo “congelato” per un paio di settimane, il rischio diminuirebbe.

Secondo Lei, glielo chiedo perché è un’addetta ai lavori, è così necessario proseguire con questo tipo di rischi? E se così fosse, perché l’Università di Genova ha adottato l’insegnamento a distanza? Se, dunque, bastasse il metro di distanza e l’uso della mascherina, perché l’ateneo genovese ha scelto di non avere presenze per il primo semestre (quindi sino a febbraio 2021)? Certo, gli studenti in un corso universitario sono un gran numero, ma per il contagio Covid19 penso sia una gran numero anche una classe di venti alunni.

Mi perdoni, ma non riesco davvero ad accettare quello che sembra essere a tutti gli effetti un esperimento fatto sulla pelle di studenti, famiglie e professori. Sarebbe quindi opportuno un gesto, da parte dell’ASL al di là del monitorare. Parlo di una segnalazione di criticità alla Regione Liguria e al Governo stesso. Di modo che si possa creare un precedente che spinga la politica a rivedere e correggere scelte che potremmo pagare care in un futuro prossimo.