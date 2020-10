Deiva Sviluppo: “Iscritti alla Cisl cinque dipendenti”

Dall’ufficio stampa di Cisl Liguria riceviamo e pubblichiamo

“La dottoressa Avegno, sindaco di Deiva Marina, ha detto che la Femca Cisl in Deiva Sviluppo rappresenta solo una parte dei dipendenti: le ricordiamo che il servizio idrico dell’azienda è composto da 3 dipendenti, tutti iscritti alla Femca Cisl, mentre dei 5 dipendenti del settore ambiente 2 sono iscritti alla Fit Cisl, dato che, se avesse versato le quote di competenza di questo sindacato in questi mesi, dovrebbe esserle noto”, spiega in una nota Romeo Bregata, segretario generale Femca Cisl Liguria.

“Alla signora sindaco ricordiamo inoltre che la Femca Cisl, come ogni federazione della Cisl, è autonoma e di conseguenza valuta indipendentemente dalle altre categorie degli altri sindacati quale tipo di percorso intraprendere. Detto questo vorrei evidenziare che per quanto riguarda il pagamento degli stipendi ho dichiarato che abbiamo rilevato incongruenze, non che gli stessi non siano mai stati onorati. La signora sindaco sa perfettamente a cosa mi riferisco, visto che con la sua giunta si era presa l’impegno di sistemare quelle retribuzioni: in questo senso non è ancora intervenuta ma, al contrario, ha messo in liquidazione una società senza nessuna garanzia per i lavoratori e per il mantenimento del reddito”, conclude Bregata.