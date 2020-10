Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martri della Liberazione 131; telefono 0185 309 694) riceviamo e pubblichiamo la programmazione

da giovedì 8 a lunedì 12

Un divano a Tunisi

Ore: 17,00; 21,30 (solo domenica 21,30)

Regia: Manele Labidi Labbè – Con: Goldhifteh Farahani, Majd Mastoura – Francia, 2020 – 87′

Scene esilaranti e ritratti irresistibili: una commedia terapeutica su un paedse in piena ricostruzione.

Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dov’è cresciuta. Ottimista sulla missione, sdraiare sul lettino i suoi connazionali e rimetterli al mondo all’indomani della rivoluzione, Selma deve scontrarsi con la diffidenza locale, l’amministrazione indolente e un poliziotto troppo zelante che la boicotta. A Tunisi, dove la gente si confessa nelle vasche dell’hammam o sotto il casco del parrucchiere, Selma offre una terza via, un luogo protetto per prendersi cura di sé e prendere il polso della città.

*****

Martedì 13 e mercoledì 14

Rassegna:”La grande arte al cinema”

Maledetto Modigliani

Ore: 17,00; 21,30

Regia: Valeria Parisi

Documentario Italia 2020

Un artista d’avanguardia diventato un classico contemporaneo, una vita e un talento oltre la leggenda. Dalla Livorno delle origini, patria dei Macchiaioli, alla Parigi di Picasso e di Brancusi, centro della modernità: la conquista di un segno unico, tra primitivismo e Rinascimento italiano. Nel racconto di una biografia breve e intensa anche la storia di amori non consumati, tumultuosi, drammatici. Con donne dalle personalità estremamente contemporanee: la poetessa Anna Achmatova, la giornalista Beatrice Hastings, la pittrice Jeanne Hébuterne.