Canogli: “Maggiordomo di quartiere”, da ieri attivato il servizio

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Attivato ieri a Camogli il servizio “Maggiordomo di quartiere”, progetto che si inserisce nel Programma Operativo di Regione Liguria, finanziato con fondi europei, e in fase di sperimentazione per 18 mesi.

Il Maggiordomo, affiancato da 2 work experience (disoccupati che, a seguito di un percorso formativo, vengono così reintrodotti nel mondo del lavoro), fornisce supporto per le piccole incombenze quotidiane e la conciliazione famiglia-lavoro. Tra i servizi che si possono richiedere ci sono, per esempio, il ricevimento di pacchi e posta e la consegna al domicilio, il pagamento di bollettini, un aiuto nelle pratiche amministrative, le piccole manutenzioni domestiche, il ritiro medicinali, informazioni e consigli per trovare colf, baby sitter e badanti.

Il servizio, rivolto a tutta la popolazione, sarà itinerante nei vari Comuni e a Camogli sarà per ora presente il mercoledì mattina al piano terra del Palazzo Comunale.