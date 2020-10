Camogli: il belvedere in Valparaíso compie 18 anni

Da Bruno Sacella, direttore del Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari” di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Ricorre oggi il 18° anniversario dell’inaugurazione del Mirador Ciudad de Camogli “Belvedere Città di Camogli” frutto di un lungo lavoro del Comandante Pro Schiaffino e del nostro concittadino onorario Pablo Peragallo Silva.

Ce lo ricorda l’amico Pablo con una nota che trascriviamo di seguito:

“L’8 ottobre, il Belvedere “Ciudad de Camogli” compie 18 anni, guardando il mare dalle alture di Valparaíso. Quest’anno la commemorazione sarà diversa: essendo ancora in isolamento, l’anniversario sarà virtuale e non appena avremo definito data e ora, vi invieremo maggiori informazioni per partecipare.

Come potete vedere nelle immagini allegate, abbiamo già installato una targa commemorativa, che rimarrà a testimonianza di quest’anno che, senza dubbio, costituisce un punto di svolta per la nostra storia.

Vi invito a rivedere anche la pubblicazione del quotidiano Presenza in riferimento a questa nuova tappa fondamentale per la nostra città.

Saluti da Valparaíso,

Pablo Peragallo Silva

Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

Cittadino e illustre figlio di Valparaíso

Cittadino Onorario di Camogli



Il Belvedere Città di Camogli, situato sulla bella collina “Yungay” è un vero balcone sul porto e sulla città di Valparaiso, che permette di godere una splendida veduta sullo spazio che l’Unesco ha dichiarato nel 2003 Patrimonio Culturale dell’Umanità ed è diventato luogo d’incontro per la comunità italo cilena, ma è pure molto frequentato dagli abitanti di Valparaiso che lo utilizzano come luogo tranquillo di svago, specialmente per i bambini o per cerimonie di carattere cittadino.

Non ci resta che ringraziare Pablo per tenerci sempre informati sulle varie iniziative che coinvolgono la nostra città e augurarci che il prossimo anniversario sia una grande festa per tutti con il termine della pandemia.