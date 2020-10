Camogli: bidoni rifiuti, difficoltà in via San Bartolomeo

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che i contenitori per la raccolta della nettezza urbana sistemati in via San Bartolomeo in prossimità del ponte sul rio Gentile, nello spazio prima dell’inizio di Via San Rocco, sono stati tolti creando notevole disagio per gli abitanti della zona per conferire i rifiuti

Considerata altresì la presenza di molti cittadini anziani con difficoltà di movimento

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuna in breve periodo la sistemazione in loco dei contenitori.