Borghetto Vara: ufficio postale, il sindaco scrive a Poste Italiane

di Guido Ghersi

Il paese di Borghetto Vara ha difficoltà con l’apertura dell’ufficio postale. Infatti è stato chiuso per manutenzione lo scorso lunedì, in uno dei pochi giorni in cui avrebbe dovuto garantire l’apertura al residenti. Non è la prima volta che capita questo disservizio postale. Così il sindaco Claudio Delvigo ha scritto a Poste Italiane per stigmatizzare l’accaduto e rilanciare il ripristino degli orari che l’Ufficio svolgeva prima del lockdown. Proteste dei residenti che in questi giorni si sono dovuti recare negli sportelli di Brugnato e di Levanto ma anche per le lettere consegnate in ritardo e ad indirizzi sbagliati.