Violenza sessuale all’alba: arrestati due 23enni

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Intorno alle 06,00 di questa mattina una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è intervenuta in un quartiere di Sampierdarena su segnalazione di un giovane extracomunitario, che attirato dalle urla di una donna e accortosi che era in corso un’aggressione da parte di due soggetti l’aveva raggiunta per prestarle soccorso. I due giovani, che avevano abusato sessualmente della donna, tentavano di allontanarsi ma venivano raggiunti dai militari che li fermavano procedendo al loro arresto.

Gli aggressori 23enni e di origine ecuadoriane sono stati associati presso il carcere di Genova Pontedecimo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la donna, che riportava lesioni, è tuttora ricoverata in osservazione presso una struttura sanitaria.